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Mame Baba Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 24.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, 26 yaşındaki Senegalli golcü Thiam Mame Baba'nın 2+1 yıllığına kadroya katıldığını açıkladı.

Mame Baba Kasımpaşa'da

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club'ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Mame Baba, kariyerinde daha önce Avrupa'da Empoli, PAOK ve Zulte Waregem gibi takımlarda da forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Thiam Mame Baba Kasımpaşa

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