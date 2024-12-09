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Manaj'ın müdahalesiyle oyuna devam edememişti! Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için kulüp doktorundan resmi açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 07:35
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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Sivasspor mücadelesinde Manaj'ın müdahalesiyle yerde kalırken oyuna devam edememişti. Yıldız oyuncunun ayağında kırık olup olmadığı merak edilirken kulüp doktoru Yener İnce'den konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Manaj'ın müdahalesiyle oyuna devam edememişti! Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için kulüp doktorundan resmi açıklama geldi
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız isim Barış Alper Yılmaz, Rej Manaj'ın müdahalesi sonrası oyuna devam edememiş, herkes yaşanan pozisyon sonrası korkuyla gelecek haberleri beklemeye başlamıştı.

"KIRIK ŞÜPHESİ YOK"

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna sert müdahale geldiği için dizinde sıkıntı var. MR sonrası belli olacak." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN...

osimhensakatlik

Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın pazartesi günü İstanbul'da MR'ı çekilecek. Oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in de arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

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Doktor Süper Lig Sivasspor Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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