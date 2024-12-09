Manaj'ın müdahalesiyle oyuna devam edememişti! Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için kulüp doktorundan resmi açıklama geldi

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız isim Barış Alper Yılmaz, Rej Manaj'ın müdahalesi sonrası oyuna devam edememiş, herkes yaşanan pozisyon sonrası korkuyla gelecek haberleri beklemeye başlamıştı.

"KIRIK ŞÜPHESİ YOK"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna sert müdahale geldiği için dizinde sıkıntı var. MR sonrası belli olacak." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN...

Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın pazartesi günü İstanbul'da MR'ı çekilecek. Oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in de arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.