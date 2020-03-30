Manavgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Manavgat Belediyesi, ülkeyi etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi yetkilileri, ülke genelinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte birçok yaşamsal ihtiyaçları gönüllü insanlar tarafından karşılanan sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya başladı. Manavgat Belediyesi ekipleri, rutin olarak sokaklara su kabı ve mama bıraktı. Her türlü olumsuz koşulda bile doğada yaşayan bütün canlıların birbirine muhtaç olduğunu dile getiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, minik dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz dedi.

Sözen, “Ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü, sokakta yaşayan yalnız dostlarımıza yardım eli uzatmamıza engel olmadı. Manavgat Belediyesi olarak sevimli dostlarımızın yaşamsal desteğini karşılayacak her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı da sokak hayvanlarına sahip çıkmaya, bir kap su ve bir mama ile onların yaşamına katkıda bulunmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

