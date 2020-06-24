YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat Belediyesi’nden YKS öncesi okullara dezenfekte

Manavgat Belediyesi’nden YKS öncesi okullara dezenfekte

ANTALYA HABERLERİ  | 24.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.Çok sayıda öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmesiyle harekete geçen Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde ve mahallelerde sınav yapılacağı belirlenen okullarda hijyen ve dezenfektan çalışmalarına başladı.

Manavgat Belediyesi, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.
Çok sayıda öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmesiyle harekete geçen Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde ve mahallelerde sınav yapılacağı belirlenen okullarda hijyen ve dezenfektan çalışmalarına başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öğrencilerin hijyenik ortamda ve gönül rahatlığı ile sınava girmesi için okullarda korana virüse karşı dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi. Sözen, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirerek dezenfektan çalışmalarımıza hız verdik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Bu vesileyle YKS’na girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı, ailelerine sabır, görev alacak eğitimcilerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Antalya Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:32
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Doruk Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Özcan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.