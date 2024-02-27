Manavgat Irmağı’nda batan tekneye vinçli kurtarma

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Salih Altun, ’Aksiyah’ isimli 5 metrelik fiber teknesini Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü yakınlarında ırmak kıyısına bağladı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine adrese gelen Altun, teknesinin su almak suretiyle battığını gördü. Altun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler önce motopomp yardımıyla teknedeki suyu boşalttı, daha sonra itfaiye görevlileri tekneyi olay yerine çağrılan vince bağlayarak sudan çıkarttı.

Çekiciyle götüren teknenin alt kısmına aldığı darbe nedeniyle battığı belirlendi.

