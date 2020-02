Manavgat’a 14 Şubat’ta emojili kalpli çekim noktası

Manavgat Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni kent meydanına yaptırdığı emojili fotoğraf çekim noktası Manavgat halkının büyük beğenisini topladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kenti güzelleştirip çekici hale getirmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yılbaşında bütün caddeleri ve tarihi köprüyü led aydınlatmalarla donatan Başkan Sözen, 14 Şubat Sevgililer Günü için de yeni kent meydanı için emojili, kalpli fotoğraf çekim alanı tasarlattı. Alana #aşkilemanavgat başlık etiketiyle yerleştirilen içine girilebilir kalpli hediye kutusu büyük ilgi çekerken, yazışmalarda kullanılan gençlerin sevgilisi emojili yüz ifadeleri büyük beğeni topladı. Manavgat halkı özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılan çekim alanına akın etmeye başladı. Genç yaşlı herkesin fotoğraf çekmeden geçemeyeceği alan turistlerin de ilgisini çekti.

Sözen kalpli, emojili fotoğraf çekim noktasının sadece 14 Şubat Sevgililer Günü’nde değil sürekli olarak kent meydanında kalacağını söyledi. Bu vesileyle tüm Manavgat halkının sevgililer gününü de kutlayan Sözen, “İnsanoğlu açısından sevgi, huzurlu ve mutlu bir yaşamın sürdürebilmesi için çok önemlidir. Hayatımızı sevgi üzerine inşa etmek ve onu kalıcı kılmak kişisel mutluluğumuzun temel koşuludur. Bu nedenle insanlar, sevgiyi bulmak ve yaşatmak için her zaman üstün çaba göstermektedir. Sevgiyi ve sevgililer gününü sadece kadın-erkek ilişkilerine indirgemek de eksik bir yaklaşım olur. Sevgili, sevilendir. Kendisiyle barışık yaşayan, insanları seven, yaşadığı yeri seven, doğayı ve içindeki her şeyi seven insanların oluşturduğu toplumlar, sosyal barışı yakaladıkları için geleceğe daha güvenle bakar. Bizim de sevgilimiz, sevdiğimiz, onun için emek harcadığımız, yaşadığımız yer Manavgat’tır. Manavgat bizim sevdamızdır. Manavgat’ımız sevgiyle, birliktelikle, barışla gelişecek, büyüyecek çok daha iyi konumlara gelecektir. Sevmek kadar sevgiyi ifade etmek çok daha önemlidir. Manavgat’ımızda küçük, büyük, genç, yaşlı herkesin yaşantılarını sevgi üzerine inşaat etmek ve bu sevgi ve barış ortamının kalıcı olmasını sağlamak en büyük hedefimizdir. Kentimizde sevgi ve mutluluk alanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bu nedenle ’Aşk İle Manavgat’ sloganımız ile fotoğraf çekim alanı oluşturduk. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum” dedi.