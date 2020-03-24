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Manavgat’ta dezenfekte ekiplerinin sayısı arttırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:11 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi Türkiye’de 12 Mart’ta Korona Virüsünün pozitif test edilmesinin ardından tüm mahallelerde dezenfekte ve yıkama hizmetlerini artırarak sürdürüyor.

Manavgat Belediyesi Türkiye’de 12 Mart’ta Korona Virüsünün pozitif test edilmesinin ardından tüm mahallelerde dezenfekte ve yıkama hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, virüsün tüm Türkiye’de giderek yayılmasıyla temizlik ekiplerinin sayısını artırdı.
Manavgat Belediyesi çalışan arazöz sayısını 8’e, personel sayısını ise 50’ye çıkardı. Gün içerisinde aynı zamanda çöp toplama ve temizlik işlerinde de çalışan personel, saat mefhumu gözetmeden kamusal ve kurumsal alanları, parkları, meydanları dezenfekte ediyor, geceleri ise cadde, sokak ve bulvarları sabunlu, köpüklü suyla yıkayarak halk sağlığını korumaya çalışıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Park ve Bahçe Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Büyük mahallelerde her gün iki ekip çalışıyor
Manavgat Belediyesi ekipleri, Side, Sarılar, Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Taşağıl, Oymapınar, Ilıca, Kızılot gibi büyük mahalleleri de atlamıyor. Her gün iki ekip, büyük mahallelere giderek dezenfekte işlemlerini rutin olarak yapmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmetleri ekipleri de yaşlı, hasta, engelli vatandaşlar vatandaşlara verdikleri temizlik hizmetlerini de artırarak sürdürüyor. Manavgat halkı, gece gündüz çalışarak kentin temizliğini sağlayan Manavgat Belediyesi ekiplerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Manavgat halkına sosyal medya üzerinde “Hep Birlikte Başaracağız” sloganı ile moral ve destek veren Başkan Sözen, “Toplum olarak zor günler geçirmekteyiz. Tüm dünyada görülen Corona Virüs salgını, Türkiye’mizi de etkilemiş durumda. Bizler Türk halkı olarak en zorlu günleri geçirmiş, en zorlu koşullarda bile bir araya gelmeyi başarmış bir milletiz. Bu kötü günleri, ülkemiz ve Manavgat halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde panik yapmadan, sağduyumuzla atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçte devletimizin tüm birim ve kurumlarıyla ortak bir mücadele vermekteyiz. Manavgat Belediyesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olarak üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Her an gelişmeleri takip edip, bu gelişmelere göre strateji belirleyen, sorumluluk üstlenen bir ekibimiz var" dedi.

"Özel ekipleri 24 saat çalışıyor"
Türkiye’de Corona virüsün pozitif test edildiğinin duyurulmasının ardından, hastalıktan korunmaya yönelik çalışmaların arttırılarak sürdürüldüğünü aktaran Sözen, "Mücadelemize kentimizdeki tüm açık ve kapalı alan etkinliklerimizi iptal etmekle başladık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı oluşturduğumuz özel ekipler, 24 saat çalışarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı devletimizin tüm kamusal alanlarını, parklarını, meydanlarını dezenfekte ediyor. Sizlerin bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu hassas süreçte mutlu geleceğimiz için, siz değerli halkımızdan virüse karşı kendi kişisel tedbirlerinizi almanızı önemle rica ediyoruz. Panik yapmadan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önemle uymanızı tavsiye ediyoruz. Halkımızdan, özellikle büyüklerimizden bu süreçte evlerinde kalmalarını, ihtiyaç olmadığında kesinlikle dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, büyüklerimizin, çocuklarımızın kısacası hepinizin sağlığı bizim için çok önemli. Bu vesileyle bu mücadelede en önde saf tutan tüm sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, saat mefhumu gözetmeden çalışan belediyemizin tüm birimlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsü hep birlikte yeneceğiz. Başaracağız. Başarmak zorundayız. Yeter ki, bir arada olalım, birbirimize güvenelim. Kurallara uyalım” ifadelerinde bulundu.

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