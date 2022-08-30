Manavgat’ta fener alayı ve konser düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Belediye tarafından organize edilen ve bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Fener alayına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve vatandaşlar katıldı. Fener alayına katılanlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde bir süre yürüdükten sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen konserde de Melek Mosso sevilen şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi.

