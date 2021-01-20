Manavgat’ta yol kontrol noktasına jandarmadan ‘Yaşam Tüneli’ çadırı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, trafik kazalarının azamiye indirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Manavgat-Konya yolu üzerinde Hacıobasında bulunan Yol Kontrol Noktasına Yaşam Tüneli Çadırı kuruluyor.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada geçmiş yıllarda yaşanan kazaların ayrıntılı incelendiği belirtilerek , “2019 yılı içerisinde sorumluluk bölgemizde 7 ölümlü, 357 yaralanmalı ve 140 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarında 7 vatandaşımız hayatını kaybederken 520 vatandaşımız ise çeşitli şekilde yaralandı. 2020 yılı içerisinde sorumluluk bölgemizde, geçmiş yıllarda meydana gelen kazaların yerleri, sebepleri ve zamanları ayrıntılı şekilde incelendi. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda trafik timleri, 2020 yılı içerisinde 557 araç sürücüsü, 741 öğrenci ve yayaya trafik eğitimi vererek163 okul servis aracını kontrol etti” denildi

“171 öğrenciye trafik eğitimi verildi”

171 öğrenciye uzaktan eğitimle trafik eğitimi veriliği bildirilen açıklamada 2020 yılı içerinde korona virüs nedeni ile EBA ve ZOOM üzerinden uzaktan eğitim projesi kapsamında 171 öğrenciye trafik eğitimi verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca trafik timlerince yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılı içerisinde 2 ölümlü, 219 yaralanmalı ve 87 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 2 vatandaş hayatını kaybederken 320 vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.