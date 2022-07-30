YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı

Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı

30.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı serginin açılışı yapıldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle Manavgat Belediyesince "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı sergi oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide, yangında zarar gören arabalar, traktör, römork, bisiklet, ev ve mutfak eşyaları gösterildi.

Belediye ekiplerince ayrıca Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 metrekare alana 108 çam fidanı dikildi.

Etkinliklere, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulunduMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu
48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiAntalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:41
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.