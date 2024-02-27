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Manavgat’taki yangın mahalleliyi sokağa döktü

İHA İHA
27.02.2024 10:00
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Bina sakinleri apartmanın huzurunu bozduğunu ileri sürdükleri kadından şikayetçi oldu.

Yangın, gece saatlerinde Emek Mahallesi 3034 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. kat dairesinde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kıvılcım Ocaklı’nın ikamet ettiği dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Evde tüm eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla birlikte sokağa dökülen apartman sakinleri yanan dairede yaşayan kadının sürekli sorun çıkardığını ve her gün kavgaların yaşandığını belirterek apartmanda huzurun kalmadığını dile getirdi. Kiracı kadın, polis tarafından karakola götürülürken, bina sakinleri ise polis merkezine gidip Ocaklı’dan şikayetçi oldu. Apartmandan kedisini alarak dışarı çıkan bir kişi ise dumandan etkilenen kedisini bir an bile kucağından bırakmadı.

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