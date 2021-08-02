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Manavgat'taki yangında evleri zarar görenler, alevler arasından kurtarılma anlarını anlattı

02.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaralanan Emre Aksoy: - "3'ü çocuk 6 kişi yangının ortasında kaldık. İtfaiyeciler bizi arabasına alarak yangın bölgesinden çıkarttı" - Makbule Öksüzoğlu: - "85 yaşındaki yatalak annemle ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkabildik. Ekipler kızım ve torunlarımı da kurtardı"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri zarar görenler, ekipler tarafından alevler arasından tahliye edildikleri anları duygulanarak anlattı.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tahliye edildikleri mahallelerine yangının söndürülmesinin ardından dönen vatandaşlar evlerinin tamamen yandığını gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı.

Gözleri dolan vatandaşlar tahliye ve kurtarılma anlarında yaşadıkları korku ve paniği AA muhabiriyle paylaştı.

- İtfaiye ekiplerince kurtarıldılar

Emre Aksoy, Evrenseki Mahallesi'ndeki çiftliklerini kurtarmak isterken iki ayağında yanıklar oluştuğunu söyledi.

Sonrasında yangın nedeniyle çiftlikten çıkamadıklarını belirten Aksoy, "3'ü çocuk 6 kişi yangının ortasında kaldık. İtfaiyeciler bizi arabasına alarak yangın bölgesinden çıkarttı. Kuzenlerimde ağır yanıklar var ve hastanede tedavileri sürüyor." dedi.

- Yatalak annesi, kızı ve torunlarıyla kurtarıldı

Karaöz Mahallesi'nde 2 katlı evi tamamen yanan 56 yaşındaki Makbule Öksüzoğlu, sahip olduğu her şeyin yandığını kaydetti.

Öksüzoğlu, yangından geriye sadece üzerindeki elbiselerinin kaldığını anlatarak, "85 yaşındaki yatalak annemle ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkabildik. Ekipler kızım ve torunlarımı da kurtardı. Döndüğümde ne evimi ne de eşyalarımı bulabildim. 2 küçükbaş hayvanım telef oldu. Akşamları yakınlarımda kalıyorum. Gündüzleri yanık da olsa evimi bırakamıyorum. İlla da yuvam. Torunlarımla birbirimize sarılarak teselli buluyoruz." diye konuştu.

Gebece Mahallesi'nde evi yanan Ramazan Topaca ise yangının çok hızlı ilerlediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine mahalleden ayrıldıklarını belirten Topaca, sabah saatlerinde döndüklerinde evlerinin yandığını gördüklerini söyledi.

Topaca, "Evimizin yakınlarında 2 orman işçisinin şehit olduğunu öğrendik ve çok üzüldük. Bizim için mücadele ediyorlardı. Onlara hep dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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