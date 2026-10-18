Manchester City - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Manchester City ile AEK, 20 Ekim 2026'da Etihad Stadium'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.
Ev sahibi Manchester City, son dönemde yakaladığı galibiyet serisi ile dikkat çekiyor. AEK ise Avrupa kupalarında zorlu bir mücadele veriyor.
Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 21 puanla 1. sırada.
AEK (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 3 gol yedi.
Manchester City, ligde 5'te 5 yaparak sağlam bir form grafiği çiziyor. AEK, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet elde etti ancak defansif olarak zayıf kalmış durumda.
Manchester City kadrosunda Mateo Kovacic (Şüpheli) ve Matheus Nunes (Şüpheli) yer almıyor.
AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Sakat - El Bileğinden Sakat), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo.
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