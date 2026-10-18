SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Manchester City - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Manchester City, AEK ile Ekim ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına yoğun bir formda çıkıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Manchester City - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Manchester City
Salı 22:00
20.10.2026
AEK
Stadyum: Etihad Stadium Yayın: tabii Spor

Manchester City ile AEK, 20 Ekim 2026'da Etihad Stadium'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.

Ev sahibi Manchester City, son dönemde yakaladığı galibiyet serisi ile dikkat çekiyor. AEK ise Avrupa kupalarında zorlu bir mücadele veriyor.

Lig Durumu

Manchester City

1. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
7
B
0
M
0
P
21
19
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+12
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Manchester City 19 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Manchester City İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
11 – 6

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 21 puanla 1. sırada.

AEK (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Manchester City G G G G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Manchester City 3-2 Ipswich Town İngiltere Premier Ligi G
  • 14.10.2026 Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi M
  • 11.10.2026 Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi G
  • 20.09.2026 Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi G
  • 17.09.2026 Manchester City 5-0 Norwich City İngiltere Lig Kupası G
AEK

tüm kulvarlar

  • 14.10.2026 Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 20.09.2026 Volos N.F.C. 1-2 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 17.09.2026 AEK 8-1 Panserraikos Yunanistan Kupası G
  • 13.09.2026 Asteras Tripolis 1-1 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 B

Maç öncesi değerlendirme

Manchester City, ligde 5'te 5 yaparak sağlam bir form grafiği çiziyor. AEK, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet elde etti ancak defansif olarak zayıf kalmış durumda.

Eksik Oyuncular

Manchester City

2 eksik
Mateo Kovacic Şüpheli
Matheus Nunes Şüpheli

AEK

6 eksik
Thomas Strakosha Sakat El Bileğinden Sakat
Dereck Kutesa Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Frantzdy Pierrot Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Martin Georgiev Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Hakim Sahabo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Christos Alexiou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Manchester City kadrosunda Mateo Kovacic (Şüpheli) ve Matheus Nunes (Şüpheli) yer almıyor.

AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Sakat - El Bileğinden Sakat), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Erling Haaland Erling Haaland Manchester City 8 Gol 0 Asist
Rayan Cherki Rayan Cherki Manchester City 4 Gol 2 Asist
Antoine Semenyo Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist
Josko Gvardiol Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist

Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo.

Sıkça Sorulan Sorular
Manchester City - AEK maçı ne zaman?

20 Ekim 2026

Manchester City - AEK maçı saat kaçta?

22:00

Manchester City - AEK maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Manchester City - AEK maçında hangi oyuncular eksik?

Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Thomas Strakosha, Dereck Kutesa, Frantzdy Pierrot, Martin Georgiev, Hakim Sahabo, Christos Alexiou

Manchester City ve AEK'nın ligde kaç puanı var?

Manchester City'nin 21 puanı, AEK'nın ise bilgisi bulunmamaktadır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den yürek yakan itiraf! Lille maçı onun için neden başka?Osimhen'den yürek yakan itiraf! Lille maçı onun için neden başka?
RAMS Park'ta toprak kayması ve çatlak iddiası! Bakanlık açıkladı...RAMS Park'ta toprak kayması ve çatlak iddiası! Bakanlık açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.