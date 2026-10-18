Manchester City - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Manchester City Salı 22:00 AEK

Manchester City ile AEK, 20 Ekim 2026'da Etihad Stadium'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.

Ev sahibi Manchester City, son dönemde yakaladığı galibiyet serisi ile dikkat çekiyor. AEK ise Avrupa kupalarında zorlu bir mücadele veriyor.

Lig Durumu Manchester City 1. İngiltere Premier Ligi O 7 G 7 B 0 M 0 P 21 19 Attığı Gol 7 Yediği Gol +12 Averaj Gol Durumu (Toplam) Manchester City 19 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı MC Manchester City İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 11 – 6

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 21 puanla 1. sırada.

AEK (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Manchester City G G G G G tüm kulvarlar Manchester City 3-2 Ipswich Town İngiltere Premier Ligi G

Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi M

Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi G

Manchester City 5-3 Sunderland İngiltere Premier Ligi G

Manchester City 5-0 Norwich City İngiltere Lig Kupası G AEK tüm kulvarlar Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Şampiyonlar Ligi M

AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G

Volos N.F.C. 1-2 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G

AEK 8-1 Panserraikos Yunanistan Kupası G

Asteras Tripolis 1-1 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 B

Maç öncesi değerlendirme

Manchester City, ligde 5'te 5 yaparak sağlam bir form grafiği çiziyor. AEK, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet elde etti ancak defansif olarak zayıf kalmış durumda.

Eksik Oyuncular Manchester City 2 eksik Mateo Kovacic Matheus Nunes AEK 6 eksik Thomas Strakosha Dereck Kutesa Frantzdy Pierrot Martin Georgiev Hakim Sahabo Christos Alexiou

Manchester City kadrosunda Mateo Kovacic (Şüpheli) ve Matheus Nunes (Şüpheli) yer almıyor.

AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Sakat - El Bileğinden Sakat), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Erling Haaland Manchester City 8 Gol 0 Asist Rayan Cherki Manchester City 4 Gol 2 Asist Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist

Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo.