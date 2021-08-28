Manchester City'de gündem Haaland

Transfer piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo transferinden vazgeçen Manchester City, gözünü Haaland'a çevirdi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Manchester City, Haaland'ı transfer etmek için 150 milyon Euro ödemeye hazır. İngiliz kulübünün yıldız golcünün menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Manchester City dışında Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması halinde PSG de Haaland için devrede.

LEWANDOWSKI DE LİSTEDE

Öte yandan Manchester Evening News'in haberine göre, Manchester City'nin listesindeki diğer isim ise Lewandowski. İngiliz kulübünün transfer dönemi kapanmadan önce Haaland veya Lewandowski'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

(FUTBOL ARENA)



