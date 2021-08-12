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Manchester City'den Harry Kane bombası

12.08.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın kaptanı Harry Kane yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Manchester City'den Harry Kane bombası

Bir süredir Tottenham'dan rekor sayılabilecek bir bonservis bedeli ile ayrılacağı yönünde haberler çıkan Harry Kane için kariyerinde yeni bir sayfa açılmak üzere.

Daha önce The Sun'da yer alan habere göre Başkan Daniel Levy, Kane'in satışı için inadını kırmıştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise, Manchester City Kane için Tottenham'a 150 milyon Euro ödemeye hazır...

Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı.

Bugüne kadar Premier Lig'de 245 maça çıkan Harry Kane 166 gole imza atarken 34 de asist yaptı ve 200 gole direkt katkıda bulundu.

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