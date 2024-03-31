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Manchester United gitmesine izin verdi! Eriksen'den Galatasaray'a müjdeli haber

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2024 17:38
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Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden Christian Eriksen için Manchester United'dan karar çıktı. İşte detaylar...

Christian Eriksen

Christian Eriksen

DAN Danimarka
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United sadece dış transfer değil, iç transferde de önemli adımlar atıyor.

YOLLAR AYRILACAK

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Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Christian Eriksen ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında kadrosunu gençleştirmek isteyen İngiliz devi, cüzi miktarda gelecek teklifleri kabul edeceği söylendi.

Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız için teklif yapacağı da iddia edildi.

21 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Christian Eriksen bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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