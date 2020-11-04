SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Manchester United maçının kahramanı Edin Visca: Rüya gibi bir maçtı

Manchester United maçının kahramanı Edin Visca: Rüya gibi bir maçtı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:19 | Son Güncelleme

Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Manchester United galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Manchester United maçının kahramanı Edin Visca: Rüya gibi bir maçtı

Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Visca maç sonu açıklamasında; "Maç rüya gibi geçti gerçekten. Manchester United'a 45 dakikada 2 gol attık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan aldık ilk defa. Benim için rüya gibi. Leipzig ve Paris'e karşı da iyi oynamıştık. Hak ettik bunu. İkinci devre yorulduk biraz. 3 haftada 6. maça çıktık. Sadece Başakşehir'i değil biz tüm Türkiye'yi temsil ettik burada." dedi.

Boşnak kanat oyuncusu; "Ben her sezon üstüne koymaya, daha iyi olmaya çalışıyorum. Avrupa Ligi'nde de kendimizi göstermiştik. Sıra Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Belki Avrupa'da ve dünyada en büyük lig Şampiyonlar Ligi. Ben de kendimi hissediyorum, özgüvenliyim. Başakşehir de, Türkiye de büyük bir sonuç. Yine söylüyorum, rüya gibi." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
''Adeta milli maç gibiydi!''''Adeta milli maç gibiydi!''
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başakşehir'den 5 gollü gösteri
Başakşehir'den 5 gollü gösteri
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Buruk: Bir Türk takımının ne yapabileceğini gösterdik
Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması
Manchester United teknik direktörü Solskjaer: Başakşehir 3 puanı hak etti
Solskjaer'den flaş itiraf! ''Hak ettiler...''
Manchester United maçının kahramanı Edin Visca: Rüya gibi bir maçtı
Manchester United maçının kahramanı Edin Visca'dan açıklama
Mert Günok'tan şampiyonlar ligi yorumu! ''İmkansız değil...''
''Grup zor ama imkansız değil''
Demba Ba: Allah'a şükürler olsun
Demba Ba, Manchester United maçı sonrası konuştu
Göksel Gümüşdağ: Adeta milli maç gibiydi
''Adeta milli maç gibiydi!''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.