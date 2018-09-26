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Manchester United'tan Lig Kupası'na erken veda

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Manchester United, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Derby County'ye penaltılarda 8-7 yenilerek elendi.

Manchester United'tan Lig Kupası'na erken veda

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United, normal süresi 2-2 biten mücadelede Derby County'ye penaltılarda 8-7 yenilerek turnuvaya veda etti. Kupanın 3. turunda, favori takımlardan Manchester United, eski yıldız futbolcu Frank Lampard'ın çalıştırdığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Derby County ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 3. dakikada Juan Mata'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Derby County, 59. dakikada Harry Wilson ve 85. dakikada Jack Marriott'un ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Manchester United, 90+5'inci dakikada Marouane Fellaini'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve bu sonuçla biten mücadeleyi penaltılara taşıdı.

Penaltı atışları sonunda rakibini 8-7 yenen Deby County, üst tura yükseldi. Manchester United'da kaleci Sergio Romero, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City bir üst tura atladı

Öte yandan, turnuvanın diğer favorilerinden Manchester City ise deplasmanda karşılaştığı Oxford United'ı Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ve Philip Foden'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United derby county İngiltere mourinho

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