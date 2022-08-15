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Manchester United taraftarları, Galatasaray'a transfer yapıyor! Mauro Icardi...

15.08.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde oynadığı Bitexen Giresunspor karşılaşmasında sahadan 1-0'lık şok bir yenilgiyle ayrılan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı - kırmızılılarda yapılacak olan santrfor transferi beklenirken, gündeme PSG'nin yıldız futbolcusu Mauro Icardi gelmişti. Arjantinli futbolcunun eşi oyuncuya teklifler olduğunu ifade ederken, Manchester United'ın da listesinde bulunan Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Manchester United taraftarları, Galatasaray'a transfer yapıyor! Mauro Icardi...

Son dakika haberleri: Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti. Sarı - kırmızılıların gündemine Andrea Belotti ve Mauro Icardi isimleri gelmişti. Her iki futbolcuya da Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler gelirken, Icardi'ye Manchester United kanca atmıştı. Yaşanan gelişme sonrası Galatasaray taraftarlarını heyecan sardı.

GALTIER AYRILIĞI AÇIKLADI

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Paris Saint Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi'yle gerçekleştirdiği konuşmayı basın toplantısında açıkladı.

"KARİYERİ YENİDEN DÜZENE GİRECEKTİR"

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Arjantinli santrforun takımdan ayrılması yönünde karar aldıklarını belirten Galtier, "Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için oldukça zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

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Manchester United'ın golcü futbolcuyla yakından ilgilenmesi, dev kulübün taraftarlarının tepkisini çekti.

KULÜP SAHİPLERİNE AĞIR ELEŞTİRİLER

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Kırmızı Şeytanlar'ı destekleyen futbolseverler; Adrien Rabiot ve Marko Arnautovic transferlerinde de olumsuz reaksiyon gösterirken, Mauro Icardi konusunda da kulübü ağır şekilde eleştirmeye başladı.

TRANSFERDEN VAZGEÇECEKLER

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Gösterilen bu tepki sonrası, taraftarları karşısına almak istemeyen yöneticilerin Mauro Icardi'den vazgeçeceği belirtildi.

GALATASARAY'A GÜN DOĞDU

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Bu durum Galatasaray'ı oldukça avantajlı konuma taşırken yönetimin, 2024'e kadar PSG ile sözleşmesi bulunan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini sıklaştırdığı aktarıldı.

MAAŞININ BİR KISMI PSG'DEN

Icardi'nin maaşının bir kısmının da Paris Saint Germain tarafından karşılanmasını talep ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Mauro Icardi galatasaray psg
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