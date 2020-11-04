Manchester United teknik direktörü Solskjaer: Başakşehir 3 puanı hak etti

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
United teknik direktörü açıklamasında; "Kazanmayı hak etmedik. Başakşehir 3 puanı hak etti. Başakşehir oyun olarak kazanmayı hak etti. Maç öncesinde söyledim. PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçlar hak etmişlerdi. Zor olacağını bilyiorduk bugün. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. İki güzel gol attılar ve ikinci yarıda da iyi savunma yaptılar." dedi.
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Beşiktaş'a tarihi ceza! 2,5 milyon euro ödeyecek...
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'den Feghouli kararı!
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Robben'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor
Fenerbahçe dünya devlerini solladı
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı icraya verdi
Ozan Kabak'ı isteyen Avrupa devi ortaya çıktı!
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum