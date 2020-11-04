Manchester United teknik direktörü Solskjaer: Başakşehir 3 puanı hak etti

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

United teknik direktörü açıklamasında; "Kazanmayı hak etmedik. Başakşehir 3 puanı hak etti. Başakşehir oyun olarak kazanmayı hak etti. Maç öncesinde söyledim. PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçlar hak etmişlerdi. Zor olacağını bilyiorduk bugün. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. İki güzel gol attılar ve ikinci yarıda da iyi savunma yaptılar." dedi.

