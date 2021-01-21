Manisa BBSK Atıcılık Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2021 faaliyet takviminde yer alan Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Kupası, Mersin Erdemli’de düzenlendi. Turnuvada başarılı atışlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı, genel toplamda elde ettiği 1728,7 puanla Genç Erkekler 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Manisalı duayen isim Erdoğan Karaöz adına düzenlenen turnuvada şampiyon olan atıcılar başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Mersin Erdemli’de 61 kulüpten 289 sporcunun katıldığı turnuvada; Manisa BBSK Atıcılık takımı Arda Eymen Ulus, Hükmullah Muslu ve Eren Karaçor ile yarıştı. Sıralama atışlarının sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyespor 1728,7 puan topladı ve Genç Erkekler 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ardından 1691,1 puan toplayan Erzincan Gençlik Spor Kulübü Derneği ikinci; 1641,3 puan toplayan Çankırı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de üçüncülük elde etti.

Kadayıfçılar: “Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı ve Atıcılık Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar da turnuva sonucu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden atıcılıkta efsane olmuş Erdoğan Karaöz’ü anma adına düzenlenen turnuvada şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Kadayıfçılar, “Manisa’mız için oldukça önemli bir değer olan Erdoğan Karaöz hocamızın adıyla düzenlenen turnuvada şampiyon olan atıcılarımızı kutluyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Daha çok çalışarak, başarılarımızı sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.

