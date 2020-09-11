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Manisa BBSK basket takımının korona virüs testleri negatif çıktı

MANİSA HABERLERİ  | 11.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımında, oyunculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına korona virüs (Covid-19) testi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımında, oyunculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına korona virüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda herhangi bir korona virüs belirtisine rastlanmadı.
Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu hazırlıklarını tempolu bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımında, oyuncular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına korona virüs testi yapıldı. Konu ile ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, basketbol takımımızın oyuncularına, teknik ekibine ve tesis çalışanlarına yapılan korona virüs testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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