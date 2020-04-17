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Manisa BİLSEM’den emniyet mensuplarına siperlik maske

MANİSA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Manisa’da, bilim ve sanat merkezleri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, korona virüs (Covıd-19) salgınından korunması amacıyla Polis Haftası kapsamında emniyet mensuplarına dağıtıldı.Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3 boyutlu yazıcıyla üretilen 450 adet siperlik maske Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa BİLSEM’den emniyet mensuplarına siperlik maske

Manisa’da, bilim ve sanat merkezleri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, korona virüs (Covıd-19) salgınından korunması amacıyla Polis Haftası kapsamında emniyet mensuplarına dağıtıldı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3 boyutlu yazıcıyla üretilen 450 adet siperlik maske Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Siperlik maskeler, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’a makamında teslim edildi. Ziyarette Şehzadeler Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz de katıldı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, emniyet mensubu ve sağlık çalışanları için çalışmalarının aralıksız sürdüreceğini belirterek, “3 boyutlu yazıcılardan çıkan maskelerimiz Soma, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Şehzadeler olmak üzere 5 bilim ve sanat merkezimizde üretilen 450 maskemizi emniyet mensuplarımıza teslim ettik. Bundan sonra ürettiklerimizi de hem emniyet mensuplarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza teslim etmeye çalışacağız.” diye konuştu.
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Dikici’ye teşekkür etti. Uslusoy, “İl milli eğitim müdürümüz bilim ve sanat merkezlerinde imal ettikleri siperlik maskeleri bize teslim etti. Maskelerimizi dışarı da çalışan tüm emniyet mensuplarımıza dağıtacağız. Bundan sonra gelecekleri de ilçelerimiz arasında paylaştıracağız. Kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.

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