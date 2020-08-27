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Manisa Büyükşehir Belediyesi kreşleri eğitime hazır

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, korona virüs salgını sürecinde eğitime ara verilen çocuk kreşlerinde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, korona virüs salgını sürecinde eğitime ara verilen çocuk kreşlerinde incelemelerde bulundu. Yıldırım, 31 Ağustos itibariyle Büyükşehir Belediyesine ait üç kreşte 71 öğrenciyle eğitime başlanacağını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, korona virüs dolayısıyla eğitimlere ara veren çocuk kreşlerinde incelemelerde bulundu. Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan kreşleri inceleyen Yıldırım, merkez sorumlularından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, ilk olarak 40 öğrencinin eğitim alacağı Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde incelemelerde bulundu. Merkezdeki eğitimcilerle görüşen Yıldırım, yaptıkları çalışmalar için öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Yıldırım daha sonra Uncubozköy’de bulunan çocuk kreşini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerekli görülen yerlerde yapılan yenileme çalışmaları sonrasında eğitime hazır hale getirilen merkezdeki öğretmenlere teşekkürlerini ileten Yıldırım, daha sonra Nurlupınar Mahallesi’nde bulunan kreşe giderek burada da incelemelerde bulundu. Merkez sorumlularından bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yeni nesli geleceğe hazırlayan öğretmenlere yaptıkları çalışmalarında başarılar dilerken, yaptıklarından dolayı da teşekkürlerini iletti.

71 çocukla eğitim başlayacak
Yapılan ziyaretlerin detayları hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Bakanlığımızın genelgesi gereği kreşlerimizde alınması gereken Covid-19 sağlık tedbirleri çalışmaları, tadilat ve sınıf düzenlemelerini yerinde inceledik. Atatürk Kent Park Kreşimizde 40 çocuğumuz, Uncubozköy Çocuk Kreşimizde 17 çocuğumuz ve Nurlupınar Çocuk Kreşimizde 14 çocuğumuzla 31.08.2020 tarihinden itibaren yeniden hizmete başlayacağımız bildirilmiştir. Tedbirlere uyarak eğitim hizmetimizi vereceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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