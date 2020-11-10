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Manisa Büyükşehir Belediyesinden Ata’ya saygı duruşu

MANİSA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:14 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümü dolayısıyla saatler, 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü dolayısıyla yurt genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, tüm birimleriyle saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, Ata’ya bağlığını gösterdi. Gençlik Merkezleri, MABEM’ler, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, Zabıta, Ulaşım, İtfaiye, Fen İşleri gibi tüm birimlerde hayatın durduğu saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. MABEM binaları ve gençlik merkezlerinde Atatürk köşeleri süslenirken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

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