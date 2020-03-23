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Manisa Büyükşehir Belediyesinden bir destek de kooperatiflere

MANİSA HABERLERİ  | 23.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Korona virüsle ilgili mücadelelerini ilk günden beri etkin bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet veren 34 kooperatiften yüzde 5’lik payın bu süreçte alınmayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Zor günler yaşadığımız bu süreçte kooperatif esnafımızı yalnız bırakmadık.

Korona virüsle ilgili mücadelelerini ilk günden beri etkin bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet veren 34 kooperatiften yüzde 5’lik payın bu süreçte alınmayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Zor günler yaşadığımız bu süreçte kooperatif esnafımızı yalnız bırakmadık. Bu destekle de kooperatif esnafımıza ekonomik olarak katkı sağladık.” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden beri kararlı bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte toplu taşıma hizmeti veren kooperatiflere de önemli bir destek sağladı. Zor günler yaşadığımız bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki 34 kooperatiften aldığı yüzde 5’lik payın alınmayacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı şehrimizde ilk günden beri etkin bir mücadele sergiliyoruz. Bu süreçte resmi kurumlardan toplu taşıma araçlarına kadar vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı noktalarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfekte çalışmalarında etkin bir mücadele sergilerken, toplu taşıma hizmeti veren kooperatiflerimize de bir katkı sağladık. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi il genelindeki 34 kooperatiften yüzde 5’lik payı almayacak.” dedi.

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