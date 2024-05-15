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Manisa Büyükşehir’in spor tesisleri artık Manisalıların

İHA İHA
15.05.2024 10:13
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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda, aylık 500 TL gibi düşük bir ücretle Manisa Futbol Kulübü’ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrinin iptaline karar verildi.

Manisa Büyükşehir’in spor tesisleri artık Manisalıların

Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in “Burası, Manisa Futbol Kulübü adlı şirketin belediyemizden kullandığı tesisler. Aylık 500 TL gibi komik bir rakama yıllardan beri tesislerimizi kullan bir şirket” şeklinde tanımladığı işletme devri, oybirliğiyle iptal edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının “Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2020 tarih ve 495 sayılı meclis kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren BESOT AŞ’ye işletme devri yapılan spor tesislerinin işletme devrinin iptal edilmesi konusunun değerlendirilmesi” teklifi oylandı. Maddenin oylaması öncesi kısa bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Burası, Manisa Futbol Kulübü adlı şirketin belediyemizden kullandığı tesisler. Aylık 500 TL gibi komik bir rakama yıllardan beri tesislerimizi kullan bir şirket. Bu şirketle Besot A.Ş. arasındaki yapılan sözleşmenin iptali söz konusu” dedi. Açıklamanın ardından sözleşmenin iptal edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan spor tesisleri, Manisalıların oldu.

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