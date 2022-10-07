Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket etti.

Manisa FK'de kart cezalısı Domgjonas'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alioune Ba ve Edgar Prib, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eyüpspor ile Manisa FK arasında Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz