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Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

07.10.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket etti.

Manisa FK'de kart cezalısı Domgjonas'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alioune Ba ve Edgar Prib, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eyüpspor ile Manisa FK arasında Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

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Eyüpspor Manisa FK futbol

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