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Manisa FK, Fırat Sarı'yı transfer etti

01.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Fırat Sarı'yı transfer etti

Manisa FK, Fırat Sarı'yı transfer etti

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende, Atakum Belediyespor'dan genç orta saha oyuncusu Fırat Sarı ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Fırat Sarı, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kulübün parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımım için elimden gelenin daima fazlasını yapacağım. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız." diye konuştu.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da tecrübeli isimlerin yanında gençlere de yatırım yaptıklarını dile getirerek, "Fırat da yeteneğine inandığımız bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çok çalışıp takımımıza katkı sağlayacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Manisa FK, Fırat Sarı'yı transfer etti

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