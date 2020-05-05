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Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.05.2020 19:04 | Son Güncelleme

7 Mayıs Perşembe Günü 6’şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayacak olan Manisa FK’da teknik direktör Cihat Arslan futbolcuları bilgilendirdi.Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün futbolcularla 6’şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

7 Mayıs Perşembe Günü 6’şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayacak olan Manisa FK’da teknik direktör Cihat Arslan futbolcuları bilgilendirdi.
Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün futbolcularla 6’şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, 7 Mayıs Perşembe günü Halil Onultmak Spor Tesislerinde 6’şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak.

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