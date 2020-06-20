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Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı

MANİSA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

TFF 2.

Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantı sonrasında 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.
TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans aday kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda aranan sportif, altyapı, personel-idari hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 53 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Süper Lig’den Gençlerbirliği ile TFF 1 . Lig’den Adana Demirspor, Altınordu A.Ş. ve Keçiörengücü ile TFF 2. Lig’den Manisa Futbol Kulübü ile birlikte, GMG Kırklarelispor, Hacettepe Spor, Niğde Anadolu FK ve Yılport Samsunspor, kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

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