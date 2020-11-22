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Manisa FK’da kupa mesaisi

MANİSA HABERLERİ  | 22.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta en yakın rakibinin 10 puan önünde lider durumda bulunan Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ve aerobik parkur çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Manisa Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:01
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Korkmaz Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
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