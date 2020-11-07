Manisa futbolunun geleceği için imzalar atıldı

Türk futboluna geçmişte hediye ettiği yıldız oyuncularla adından sıkça söz ettiren Manisaspor ile Manisa’nın altyapıdaki lokomotif kulübü Murat Germen Spor Kulübü güçlerini birleştirme kararı aldı. Manisa’nın iki önemli kulübü bundan sonra Türk futboluna bir çok yıldız yetiştirmek için protokol imzaladı.

Yapılan protokolde Manisaspor alt yapısı ile Murat Germen Spor Kulübü, iş birliği yaparken Murat Germen Spor Kulübünde gelecek vaat eden oyuncular Manisaspor formasını giyecek. Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, yöneticiler ve Murat Germen Spor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız ve yöneticiler hazır bulundu.

Murat Yörük: "Alt yapımızı emanet ettik"

İmza töreninde konuşan Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, "Murat Germen Spor Kulübü, son yıllarda yaptığı başarılı işlerle tüm spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Bizde Murat Germen Spor Kulübü’nün bu başarıları ile gurur duyuyoruz. Manisaspor’umuzun geleceği için Murat Germen Spor Kulübü ile protokol imzaladık. Alt yapımızı Murat Germen Spor Kulübü’ne emanet ettik. Gelecek vaat eden oyuncular bünyemizde Manisaspor adına mücadele edecek. Bu sayede kulübümüzün geleceği de garanti altına alınmış olacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.