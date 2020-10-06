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Manisa merkezde 9 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı

MANİSA HABERLERİ  | 06.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalar öncesinde il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de 9 kilometrelik alanı kapsayan dere temizlik çalışmasına başladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi il merkezinde de dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalar öncesinde il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de 9 kilometrelik alanı kapsayan dere temizlik çalışmasına başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi il merkezinde de dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa merkezde DSİ’ye ait sulama kanalında Akpınar Mahallesinde başlayan temizlik çalışması tamamlandı. Sulama kanalı güzergahı üzerinde yer alan Nurlupınar ve Turgut Özal Mahalleleriyle devam eden çalışma Ahmet Bedevi, Kuşlubahçe, Atatürk ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesini de kapsayacak.
Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, “Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bizlere yardımcı oluyor. Çalışmadan memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyor ve selamlarımızı iletiyoruz” derken, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ise şunları söyledi: “Temizlik çalışması yapılması bizler için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinleri olarak Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz.”

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Kent Eczanesi
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Ezgi Eczanesi
Akhisar
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