Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi

Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ormanın yaşamın sürmesini sağlayan doğal zincirin kökleri ve geniş bir ekonomik faaliyet alanı olduğunu, ormanları, insanlardan korumak zorunda kalınmaması gerektiğini belirtti. Orman işletme Müdürü İlker Özdemir de 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtirken 2020 yılında müdürlük olarak 1 milyon TL kar elde ettiklerini açıkladı.

Kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, Orman işletme Müdürü İlker Özdemir’den kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangın sezonunun sona erdiğini belirten Müdür Özdemir, ormanlarla ilgili denetim, üretim ve bakım çalışmalarının devam ettiğini, 2020 yılını başarılı bir şeklide tamamladıklarını belirtti. İşletme Müdürlüğü olarak 1 Milyon TL kar ettiklerini de ifade eden Özdemir, Ahmetli’deki orman yangını sonrası bölgeye 45 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Gelir getirici tür üretimi devam ediyor

Tıbbi aromatik bitkiler ve köylerde gelir getirici tür çalışmalarının devam ettiğini, Pınarköy’de 10 hektar alanda badem çalışması, üniversitenin batısında hızlı tren güzergahında oluşturulan orman çalışması kapsamında 100 dönüm arazide lavanta ekimi, Gürle’de de defne yaprağı üretimi üzerine rehabilite çalışmalarının devam ettiğini 3 yıl içerisinde 100 ton civarında üretim beklediklerini belirten Özdemir, işletme olarak yıllık 10 bin dekar alanda toplam 1,5 milyon adet değişik türlerde ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini de söyledi.