Manisa Ticaret Borsasından bir işbirliği protokolü daha

Güncel ekonomi ve piyasa koşullarında ihtiyaç duyulan ‘Güvenli ticaret sistemi’ ve “Kolay finansman imkânı’ çalışmalarına TOBB koordinasyonunda bir yenisini daha ekleyen Manisa Ticaret Borsası, T.C. Ziraat Bankası ile ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’nde iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) T.C. Ziraat Bankası ile başlattığı Proje kapsamında hayata geçirilen protokol, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap ile Ziraat Bankası Manisa Şube Müdürü Ahmet Damar tarafından imzalandı. Manisa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza ve lansman programına Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özalp ve Projeden Sorumlu Ziraat Bankası Manisa Şubesi Temsilcisi Yusuf Cavlan da katıldı.

“Pratik ve güvenli bir sistemde, ekonomimize katkı sağlanacak”

Protokolün, belirli bir süredir üzerinde çalışılan, üretim ve piyasa döngüsünü rahatlatacak yeni bir uygulama arayışının neticesi olduğunu vurgulayan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap lansman programında yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Protokol ile birlikte; üyelerimizin tahsilat garantili bir sistemde piyasa döngüsünü ve nakit akışını kolaylaştırma, yeni bir bankacılık hizmetiyle Üyelerimize ticari mal alım-satımlarında uygun koşullarda ve daha kolay bir finansman imkânı sağlama ve böylece piyasalara uzun vadeli canlılık kazandırma amaçlarıyla, kredi kartı türevindeki pratik ve güvenli bir sistemde, Ziraat Bankası ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Son dönemde sıkça bahsettiğimiz üzere; Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde ve gelişiminde en önemli faktörlerin başında finansmana erişim ve tahsilat garantisi geliyor. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi de bu konuya kolay ve güvenilir bir çözüm getiriyor. Proje kapsamında; üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacı karşılanacak, ticarette de devamlılık sağlanmış olacak. Tahsilat riski olmadan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığının korunmasına ve dolayısıyla ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlanmış olacak. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’nden yararlanmak isteyen üyelerimiz, dilerlerse borsamızdan danışmanlık hizmeti alabilecekleri gibi kendilerine en yakın Ziraat Bankası Şubesine giderek de başvuruda bulunabilecekler. Bu vesileyle; protokole öncülük eden TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, üyelerimizi projeden faydalanmaya davet ediyor, imzaladığımız protokolün üyelerimize, ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”