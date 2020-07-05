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Manisa’da 11 kilometrelik grup yolunda asfalt uygulaması başladı

MANİSA HABERLERİ  | 05.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi daha önce altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiği 11 kilometrelik Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış grup yolunda sathi kaplama uygulamasına başladı.2020 yılı asfalt sezonu için var gücüyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi daha önce altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiği 11 kilometrelik Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış grup yolunda sathi kaplama uygulamasına başladı.
2020 yılı asfalt sezonu için var gücüyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Akhisar’a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı 11 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama uygulamasına başladı. Tüm teknik ekipmanları ile asfalt çalışmasını başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, güçlü ekipmanlarıyla yolun koşullarının gerektirdiği şekilde asfalt uygulamasını gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yolun 5 kilometrelik bölümünde asfalt uygulaması tamamlandı. Yol Şube Müdürü Serdinç Bulut, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek, Akkocalı, Kurtulmuş ve Kobaşdere Mahalle Muhtarları ile birlikte asfalt çalışmalarını inceledi.
11 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarının başlaması mahalle muhtarları ve vatandaşları oldukça memnun etti.

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Merkez
Canan Eczanesi
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Merkez
Şirvan Eczanesi
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Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
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Efe Eczanesi
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