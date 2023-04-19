Manisa’da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

TAKİP SONUCU YAKALANDI

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan fiziki takip sonunda şüpheli şahsın ikametinin önüne gelen araçta yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 0,34 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 tabanca ve 13 adet mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. İki şahıs hakkında TCK 191’den adli işlem yapıldığı bildirildi. Fiziki takibi yapılan ikamette yapılan aramada ise; uyuşturucu madde paketlemeye yarayan folyo ele geçirildi. Konuyla ilgili ikamet sahibi şüpheli Ö.A. (46) hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OTOBÜSTE ESRARLA YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli NSM Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik analiz çalışmalarında Salihli ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada; 146,20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan S.C.S. (26) isimli şahıs hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.



