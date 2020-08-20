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Manisa’da 21 suçtan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı

MANİSA HABERLERİ  | 20.08.2020 21:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 21 farklı suçtan aranan şahıs polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.Alaşehir İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Tren Garı karşısında bir işyerinden çıkan ve araması bulunan A.D.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 21 farklı suçtan aranan şahıs polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
Alaşehir İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Tren Garı karşısında bir işyerinden çıkan ve araması bulunan A.D. (42) isimli şahıs devriye gezen polisleri görünce kaçmaya başladı. gördüler. Yaklaşık 50 metre kovalamadan sonra polisler, A.D.’yi yakaladı.
Polisleri görünce kaçmaya çalışan ancak, kaçamadan yakalanan A.D. dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak, belgede sahtecilik, hırsızlık gibi toplam 21 değişik suçtan araması bulunduğu öğrenildi. A.D. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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