Manisa’da 48 kişiye maske takmamaktan ceza

Manisa’da dün yapılan korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında, 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berber esnafına ise tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa Valiliği, 4 Eylül tarihinde Covid-19 kapsamında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin Manisa’da yapılan denetimlerde; 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berbere tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

