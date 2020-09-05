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Manisa’da 48 kişiye maske takmamaktan ceza

MANİSA HABERLERİ  | 05.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Manisa’da dün yapılan korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında, 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berber esnafına ise tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandı.Manisa Valiliği, 4 Eylül tarihinde Covid-19 kapsamında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı.

Manisa’da 48 kişiye maske takmamaktan ceza

Manisa’da dün yapılan korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında, 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berber esnafına ise tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandı.
Manisa Valiliği, 4 Eylül tarihinde Covid-19 kapsamında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin Manisa’da yapılan denetimlerde; 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berbere tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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Manisa Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
13:14
İkindi
16:51
Akşam
19:42
Yatsı
21:01

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Aksoy Eczanesi
Merkez
Arzu Eczanesi
Merkez
Babacan Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
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