Manisa’da 5 farklı ekip 800 kilometrelik asfalt hedefi için çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonunda belirlediği 800 kilometre yol yapımı hedefine ulaşmak için eş zamanlı olarak 5 farklı ekiple sahada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selendi ilçesinde de Kazıklı Mahallesi ile bağlıları arasındaki toplam 13 kilometrelik yolun 7 kilometresinin asfalt atımı tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz ile birlikte Selendi ilçesi Kazıklı Mahallesi ve bağlıları arasında devam eden yol yapımını inceledi. İncelemeler esnasında Büyükşehir Belediyesi heyetine Kazıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak, Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse ve mahalle sakinleri de eşlik etti.

13 kilometrenin 7 kilometresi tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiye Şefi, yol yapımını inceleyen heyete çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 13 kilometrelik bir güzergahta 7 kilometrenin tamamlandığını ve Kelahmetler ile Moralılar bağlıları arasında çalıştıklarını belirten şantiye şefi, Hacıkahyalar ve Sarıibrahimler arasındaki yolun yapımı ile bölgedeki çalışmaların noktalanacağını aktardı.