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Manisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldü

09.02.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında Mehmet Türk'ün yaralı halde yattığını görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekibi çağrıldı.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Mehmet Türk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında H.E, gözaltına alındı.

Suç aleti tabanca ise bölgedeki bir su kuyusunda bulundu.

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