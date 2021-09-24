Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali devam ediyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula Belediyesi öncülüğünde ilk kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali ikinci günde konserlerle devam etti.

Kula Kent Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 7 yıldır panayırlar, konserler ve aktiviteleri en üst perdede gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Meydanı gençlerin doldurduğunu, kültür ve sanat deyince olmazsa olmazlarının birinin gençler olduğunu ifade eden Tosun, "Gençliğini kazanamayan geleceğini kaybeder. Tabiri caizse gençleri kazanmak için yapılan savaş, bir kurtuluş savaşı kadar değerlidir. Sizler inancınızla, ahlakınızla, fikirlerinizle, düşüncelerinizle inşallah Ülkeyi de ilçeyi de sırtlayacaksınız. Tarihi ve kültürel değerlerinizden uzaklaşmadan, fikirlerinizden kopmadan, boşluğa düşmeden yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Festival kapsamında sanatçı Ece Mumay konser verdi.

Öte yandan, tedbirler çerçevesinde konser alanına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılırken, aşıları tamamlanmayan ya da PCR testi yaptırmayan kişilerin girişine izin verilmedi. Konser girişinde bulunan sağlık ekibi, isteyenlerin aşılarını yaptı.

