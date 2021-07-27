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Manisa'da bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu

27.07.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu.

İstasyon Mahallesi Akgül Sokağı'ndaki bir apartmanın yöneticisi Halit Zeynel Can (35), bina boşluğunda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, yaptığı incelemede, cesedin Mustafa Bayşeker'e (24) ait olduğunu tespit etti.

Bayşeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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