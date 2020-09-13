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Manisa’da çalınan 2 traktörü jandarma 1 haftada buldu

MANİSA HABERLERİ  | 13.09.2020 21:54 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı ve Eldelek Mahallelerinde çalınan 2 traktörü jandarma ekipleri 1 haftada buldu.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı ve Eldelek Mahallelerinde çalınan 2 traktörü jandarma ekipleri 1 haftada buldu. Çiftlikte üstü branda ile örtülü şekilde bulunan traktörler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre bir hafta önce Yıldıray Filik’e ait 45 PK 408 plakalı traktör Durasıllı Mahallesinde, Ahmet Öztürk’a ait 35 AEG 654 plakalı traktör ve ilaçlama makinesi ise Eldelek Mahallesi’nde çalındı. Filik ve Öztürk’ün şikayeti üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurup çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası Ahmet G. ve Fevzi A.’nın traktör satmak için müşteri aradıklarını öğrenen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin traktörleri satmak için görüştükleri traktör tamircisi Ahmet G.’yi gözaltına alan ekipler, traktörlerin Çapaklı Mahallesi’ndeki Yalçın D.’ye ait çiftlikte sakladıklarını tespit etti. Çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, brandayı açtıklarında 2 traktör ve iş makinesini buldu.
Olayla ilgili traktör tamircisi Ahmet G. İle şüpheliler Ahmet G. ve Fevzi A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet G. ve Fevzi A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, traktör tamircisi Ahmet G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Traktörler sahiplerine teslim edildi
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından bulunan traktörler sahiplerine teslim edildi. Traktörünün anahtarını jandarma ekiplerinden teslim alan Ahmet Öztürk, “Bir hafta önce traktörüm çalındı. Fakat jandarma ekipleri 1 hafta içerisinde traktörümü bulup, bana teslim ettiler. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim” derken Yıldıray Filik ise, “Bir hafta önce traktörüm çalındı. Jandarma ekipleri bugün beni telefonla arayıp, traktörümü buldukları müjdesini bana verdi. Traktörümü teslim aldım. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

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