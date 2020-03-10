Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında Ocak ayında Akhisar’da meydana gelen depremde ağır hasar gören ve yıkımı Manisa Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Karabörklü Camii’nin yapımının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 53 madde görüşülerek, karara bağlandı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ocak ayında meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremde ağır hasar gören Karabörklü Camii’nin yapımı için mecliste karar alındı. Kararla depremde hasar gören ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan camiinin yerine yenisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Caminin başlangıcından bitimine kadar bütün proje ve yapım işlerini de Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

Şehitler unutulmadı

Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında İdlib saldırısında şehit düşen Türk askerleri de unutulmadı. Meclis toplantısı öncesi şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra alçakça saldırıda şehit olan Türk askerlerini rahmetle anan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şunları söyledi: “Ülkemiz zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin alçakça saldırısı sonucu 34 evladımızı şehit verdik. 27 Şubat gecesi yüreklerimize kor düşüren bu alçakça saldırının ardından kahraman ordumuz, Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatarak, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Bizler millet olarak devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Regaip Kandili gibi mübarek bir gecede aziz milletimizin yüreklerini dağlayan, evlatlarımızı şehit eden alçaklar iyi bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu hassas ve kritik süreçte bir olmamız gerektiğini düşünüyor, günübirlik siyasi tartışmalara ve her türlü ayrışmaya neden olacak söylemlerden uzak durmamız gerektiğine inanıyorum. Bu duygularla İdlib’deki menfur saldırıda şehit olan evlatlarımızı ve Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz’ Ne mutlu Türküm diyene”