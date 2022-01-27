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Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

27.01.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Nizam (44) yönetimindeki 45 AGJ 492 plakalı otomobil, Kayrak Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AKS ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AKS ekibi tarafından araçtan çıkarılan cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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