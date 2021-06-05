YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

05.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, M.K. (59) yönetimindeki 45 NK 617 plakalı çekici, Topluca yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çekicinin taşıdığı otomobilde de hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Boncuk isimli köpek, kulübesinin yanında doğan kedi yavrularına gözü gibi bakıyorBoncuk isimli köpek, kulübesinin yanında doğan kedi yavrularına gözü gibi bakıyor
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:39
Yatsı
22:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Cansu Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.