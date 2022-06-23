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Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

23.06.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sezer'in kullandığı, 45 AGY 643 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Sezer ve araçta bulunan Mehmet Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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