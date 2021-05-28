Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yarbasan Mahallesi Kızıkıran mevkisindeki kiraz ağaçlarını sulamaktan dönen Saffet Apaydın (48) yönetimindeki 45 LN 575 plakalı traktör, tarladan arazi yoluna çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören oğlu ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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